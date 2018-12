Middelburgse band Tricycle mag naar Paradiso

Tricycle haalde met hun nummer Blossom van alle halve finalisten de meeste stemmen binnen. Daarmee drongen ze door tot de laatste acht. Waar het in de eerste ronde vooral aankwam op mensen op een video van het nummer te laten stemmen, moest er in de tweede ronde ook live opgetreden worden.

ArtRocks daagde muzikanten uit een nummer te componeren dat past bij een zelf (uit een voorselectie) te kiezen kunstwerk. Tricycle koos voor het werk ‘Het Groot bloemstuk met keizerskroon’ van Roelant Saverij, dat in het Centraal Museum in Utrecht hing. Bij dit werk speelde de band vorige week live hun nummer.

De finaleplaats was het tweede succes in korte tijd, want de band presenteerde onlangs ook al haar eerste videoclip, bij een ander nummer: All my Life. De opname van deze clip kwam voort uit het bandcoachproject Pop aan Zee.