Middelburgse Adéla dicht voor en over de zorg

Update Bizar excuus van fietser die in Vlissingen door rood rijdt: ‘ik heb een haai in mijn tas!’

15:24 VLISSINGEN - Politieagenten horen de gekste smoesjes voor overtredingen. Het verhaal van een fietser die zaterdagavond in Vlissingen werd aangehouden omdat hij voortdurend door rood reed, sloeg alles maar bleek níet gelogen. Hij had namelijk een levende haai in zijn tas, meldde hij de dienders, en kon daardoor niet remmen.