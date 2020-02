Middelburgse (80) waait kanaal in en overlijdt

Stikstof geen probleem meer voor nieuwe supermarkt Vrouwenpol­der

14:31 VROUWENPOLDER - De nieuwe Plus Supermarkt op de hoek van de Noorddijk en de N57 in Vrouwenpolder gaat voorjaar 2022 open, zo hoopt eigenaar Paul Corbijn. Dat is veel later dan gedacht want hij is al zo’n tien jaar bezig met het plan om op een andere plaats in zijn dorp een nieuwe super te beginnen. Midden vorig jaar zag het er zelfs naar uit dat het helemaal niet zou lukken wegens de uitstoot van te veel stikstof bij de bouw. ,,Daardoor lag alles acht maanden stil.” Maar ook die drempel is recent genomen, aldus de ondernemer. ,,We bouwen stikstof-neutraal.”