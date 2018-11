Middelburgs techbedrijf SWYCS schenkt Maleisische prins gouden gateway

Riemens ontwikkelde de afgelopen jaren een platform dat alle slimme apparaten en installaties in een bedrijf of huis kan aansturen en met elkaar kan laten communiceren. In vaktaal heet dat The Internet of Things. Het systeem SWYCS bestaat uit een gateway die oogt als een internetmodem met vijf antennes, een cloudlaag waarin de data staan en een webportaal met smartphone-app. Met één mobiele telefoon is het mogelijk digitale apparaten ‘met elkaar te laten praten’.