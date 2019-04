Middelburgs stadsgezicht wordt dé blikvanger van nieuw Panorama Walcheren

Aangereden jongetje (3) Vlissingen stak plots over, automobi­list was mogelijk onder invloed

13:24 VLISSINGEN - Het driejarige jongetje dat gisteren rond 17.30 in de Duijvendrechtstraat in Vlissingen is aangereden, stak vermoedelijk zonder te kijken de straat over. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Het kind kwam tussen geparkeerde auto's vandaan en werd aangereden door een 37-jarige Vlissinger. Uit een speekseltest bleek dat de automobilist sporen van THC in zijn speeksel had zitten. Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre hij nog onder invloed was.