Middelburgs paaltje houdt de gemoederen bezig

Het wel en wee van de paal wordt al langer op de voet gevolgd door onlineplatform Wij zijn de stad. Dat spreekt gekscherend van de 'paalsoap'. De geamputeerde lantaarnpaal was een groot deel van het jaar aan het zicht onttrokken door de terrassen en daarna de blokhutten van Middelburg Winterstad, maar inmiddels is hij weer tevoorschijn gekomen. Volgens de site wordt het obstakel met enige regelmaat aangereden door bevoorradingsvrachtwagens of bestelbusjes, en zo kan het dat het paaltje al zo'n beetje in alle richtingen heeft gestaan. Het bracht Wij zijn de stad er vorige week vrijdag toe om het gevaarte te behangen met lampjes, maar die werden ‘zaterdagnacht uiteraard gemold door een stel lamme rotzakken'.

Ondertussen was Antoinet Wisse van OranjeOven al begonnen met het breien van een jasje voor de paal. ,,Ik volgde die ontwikkelingen en beetje en vond het zo grappig dat ik dacht: ik moet er iets mee. Het is een beetje een running gag geworden", zegt ze. ,,Ik ben wildbreister, dus ik vind het altijd leuk als zo'n gelegenheid zich voordoet.” Hoewel veel mensen de gemeente hebben benaderd met de vraag wanneer er iets aan de situatie wordt gedaan (lees: een nieuwe lantaarnpaal komt), kijkt Wisse daar anders tegenaan. ,,Je kunt heel erg gaan klagen, maar je kunt ook op een leuke manier ergens de aandacht op vestigen ”

Om te voorkomen dat haar breisel eenzelfde lot beschoren is als de lampjes, haalt het personeel van café Seventy Seven de sok elke avond binnen, om het ‘wollen condoom’ de volgende dag weer om de paal te schuiven. Dit weekend wordt het even spannend voor de sok, met veel uitgaanspubliek dat op de been is. ,,Maar ach", zegt Wisse, ,,het moet geen zorgenkindje worden.”

Een woordvoerster van de gemeente Middelburg verwacht dat er in maart of april een nieuwe lantaarnpaal wordt geplaatst. ,,In mei vorig jaar werd er al naar gevraagd. Maar we hebben in december afscheid genomen van CityTec (de aannemer die landelijk onderhoud aan straatverlichting uitvoert, red.). Deze lantaarnpaal is een bijzonder exemplaar met een langere levertijd, maar die is dus nooit besteld. Dat is nu opnieuw gebeurd.”