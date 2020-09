Middelburgs coronaprotest had bedenkelijke ondertoon

Klager over overlast vliegtui­gen zweeft tussen kastje en muur

23 september ARNEMUIDEN - Waar moet je heen met klachten over vliegtuigen die laag over komen of veel herrie maken? Klagers hebben te vaak het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Overheden, omwonenden en de directie van Vliegveld Midden-Zeeland in Arnemuiden gaan daarom nieuwe afspraken maken over de klachtenprocedure.