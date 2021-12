Middelburgers winnen samen 150.000 euro bij Postcode Loterij

‘Foutje’ over Domburgse zomerwonin­gen wordt niet vertrouwd door Veerse oppositie

DOMBURG - Een ‘foutje’ in een officieel document van de gemeente Veere toont aan dat de oppositiepartijen het Veerse college en in het bijzonder wethouder Chris Maas (PvdA/GL) niet vertrouwen. Een officiële rectificatie door de wethouder wordt dan ook nauwelijks geloofd. Raadslid Jaap Melse (SGP/CU) ,,Dit is geen foutje. Er moet toch in het gemeentehuis overleg zijn geweest over zo’n gevoelig onderwerp.” Maas ontkent dat met kracht: ,,Ik baal hier ook van.”

