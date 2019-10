Middelburgers voelen zich onveilig door fietsers die over de stoep racen

MIDDELBURG - Bewoners van het Molenwater in Middelburg maken zich grote zorgen over de onveiligheid voor hun deur. Fietsers en bromfietsers racen over de stoep vlak voor de huizen langs in plaats van over de weg die met een slinger langs de Koepoort en om het park gaat.

,,We moeten onze kinderen waarschuwen dat ze goed uitkijken als ze de deur uit stappen”, zegt bewoner Pieter van Namen. De stoep is breed en sluit aan op een parkeerterrein. Fietsers en bromfietsers moeten de weg rond het parkeerterrein volgen, maar doen dat niet. ,,Ze rijden gewoon met hoge snelheid rechtdoor.” Het gevolg is dat bewoners zich onveilig voelen. Maar ook voor weggebruikers is het niet veilig, want fietsers die van de stoep af komen, kunnen andere fietsers en auto’s die over de weg rijden verrassen.

Overleden

Een groep van veertien bewoners heeft voor de zomervakantie al aan de bel getrokken bij de gemeente, zegt Van Namen. En onlangs hebben zij dat weer gedaan. Vorige week botsten twee fietsers op elkaar en één van hen, een man van 82 uit Middelburg, overleed later aan zijn verwondingen. Een relatie met het gedrag van fietsers en het rijden over de stoep durft Van Namen niet te leggen. ,,Ik heb het ongeluk zelf niet gezien.” Het gebeurde wel aan die zijde van het Molenwater.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van dat ongeval en wethouder van verkeer Chris Simons wil dat afwachten voordat hij maatregelen aankondigt. ,,Ik verwacht maandag meer te horen en daarna zullen we bekijken wat mogelijk is.”

Actie

Het gedrag van fietsers die in een rechte lijn over het parkeerterrein voor de huizen rijden, is echter niet van deze of vorige week. Al sinds de herinrichting van het Molenwater kiezen zij de kortste route van en naar de binnenstad en snijden ze de weg af. De Fietsersbond voerde daarom in het voorjaar al actie door op het parkeerterrein en de stoep met witte verf de beeltenissen van fietsers te schilderen. Ze wilde daarmee duidelijk maken dat een rechte route tussen binnenstad en buitenwijken beter zou zijn voor de veiligheid dan de slinger die ze eigenlijk moeten maken. Van Namen was destijds niet blij met die actie omdat hij juist vreesde voor grotere onveiligheid als fietsers denken dat ze inderdaad over de stoep mogen rijden. Nu de Koepoortlaan niet gebruikt kan worden door de herinrichting van het park, rijden ze nog dichter langs de huizen dan voorheen.