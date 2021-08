Middelburgers mogen mening geven over Gouden Koets

Meeste misdrijven vorig jaar gepleegd in Vlissingen

1 augustus VLISSINGEN - Vlissingen is de Zeeuwse gemeente waar vorig jaar de meeste misdrijven werden gepleegd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de politie, die op een rijtje zijn gezet door Beursgids.com. Het laagste aantal misdrijven is gepleegd in Borssele.