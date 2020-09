Middelburgers moeten de portemonnee trekken om gemeente uit de problemen te helpen

Kankerpa­tiën­ten kunnen behande­ling in Vlissingen beter volgen met app

3 september VLISSINGEN - Het ZRTI in Vlissingen - dat mensen met kanker bestraalt - neemt een app in gebruik om behandelingen beter te kunnen volgen en te verbeteren. Patiënten met prostaatkanker kunnen de app sinds kort installeren op hun mobieltje of tablet. Als de app naar tevredenheid werkt, kunnen op termijn ook mensen met borst- en longkanker er gebruik van maken.