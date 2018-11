Middelburgers kunnen straks wonen in de school waar ze vroeger les kregen

MIDDELBURG - Twee schoolgebouwen in Middelburg komen beschikbaar voor ouderen die zelfstandig willen wonen, maar wel met zorg in de buurt. De gemeente wil van de panden af en weet dat zorginstellingen belangstelling hebben voor gebouwen waar ze wonen en zorg kunnen combineren.

Het gaat om het pand van Scalda aan de Ravensteijnweg en dat van de CSW aan de Churchilllaan. Scalda gebruikt het hare nog tot 31 augustus 2020. Tot die tijd mogen ook organisaties als de Kledingbank Zeeland en de Biljartvereniging Middelburg er gebruik van maken. De CSW vertrekt per 1 augustus al uit het gebouw aan de Churchilllaan.

Voor onderwijs zijn de gebouwen daarna niet meer nodig. De gemeente wil ook het huidige kantoor aan de Sint Sebastiaanstraat van zorgloket Porthos en Stichting Welzijn Middelburg verkopen. Die organisaties kunnen daarna terecht in het stadskantoor, waar veel ruimte leeg staat.

Bestemming

De beslissing om de gebouwen te verkopen is eenvoudiger dan de keuze wat er daarna mee gedaan kan worden. Er nieuwe kantoren in maken vindt de gemeente niet verstandig. ,,Wij voorzien de komende jaren namelijk ook veel leegstand op de kantorenmarkt in Middelburg”, zegt wethouder Johan Aalberts. ,,Daar moeten we dus geen ruimte aan toevoegen.”

Maar woningbouw is ook geen oplossing. ,,Dat doorkruist de afspraken die we op Walcheren moeten maken over het bouwen van huizen”, beaamt de wethouder.

Bejaardenhuis 2.0

Tenzij het een combinatie wordt van wonen en zorg, zegt Aalberts. ,,Want daar is wel veel belangstelling voor. Het is de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar ze willen dat wel in een beschermde omgeving, met zorg en welzijn erbij. Zeg maar het bejaardenhuis 2.0. Daar is behoefte aan.”

En niet alleen bij ouderen, merkt hij op. ,,Ook organisaties als Philadelphia Zorg, Arduin en Zorgstroom zoeken ruimte voor appartementen met zorg.”

Voordeel

Het voordeel van deze oplossing is ook dat Woongoed Middelburg hierin een rol kan spelen voor het maken van huurappartementen, vindt de gemeente. Daar komt bij dat zorgappartementen niet meetellen in de Walcherse afspraken voor woningbouw, maar wel voorzien in een behoefte aan woningen in Middelburg.

,,Als we dit nu doen, is het een schot in de roos”, stelt Aalberts. De gemeente kan met de verkoop ook besparen op de kosten voor vastgoed.