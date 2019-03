Middelburgers brengen stenen kunstig met elkaar in balans

Vals spelen doen Nicole (‘zeg maar Nic’) Miedema en Martijn (‘iedereen zegt Mart’) Ferwerda niet. Alle stenen die op elkaar staan en ook die lijken te zweven, steunen alleen op elkaar. En het Middelburgse stel gebruikt alleen gewone stenen die op straat, op het strand of in de rivierbedding liggen. De stenen blijven bijna altijd in hun originele vorm op elkaar staan.

Dus Nic en Mart hebben geen gereedschap mee om de stenen een beetje in vorm te kappen? Of een zak cement en een tube lijm om 'zwevende’ stenen vast te lijmen? Het duo kijkt de vragensteller dinsdag op het strandje van Ritthem haast beledigd aan. ,,Je kan bijna alle stenen gebruiken om te balanceren. Niet dat je alles zomaar op elkaar kan stapelen, het is soms best even zoeken naar stenen die met elkaar in balans blijven. Maar alle stenen hebben wel een putje of oneffenheid waar een andere steen perfect op blijft staan of aan blijft hangen”, legt Nic uit.

Volledig scherm Mart (links) kijkt hoe Nic stenen laat ‘zweven’ op een paar grote keien op het strandje bij Ritthem. © Dirk Jan Gjeltema

Point balance

Met partner Mart raakte ze verslingerd aan stonebalancing toen ze vorig jaar augustus in Luxemburg een artiest bezig zag aan een kunstwerkje. De rest van het verblijf in het groothertogdom buitten ze alle gelegenheden uit om zelf een stapel stenen in mooie vormen op elkaar te zetten. Of gewoon één grote steen met de smalle punt naar beneden op een andere steen of een plat vlak te zetten; een point balance.

Spelen met de zwaartekracht doen mensen al sinds ze op aarde rondlopen. Zoveel mogelijk stenen op elkaar stapelen (‘stacking’) of ze op kunstzinnige wijze op elkaar zetten en laten balanceren (‘balancing’), intrigeert al heel lang. Vroeger misschien meestal om religieuze of rituele redenen, nu vaker puur voor de lol. Want, hoewel het soms onmogelijk lijkt, heeft ‘elke steen zijn balans en in de juiste combinatie met elkaar vinden ze een evenwicht’. ,,Het kan even duren, maar je voelt de vormen op een gegeven moment aan. Een beetje draaien en keren tot het perfect blijft staan.”

Woest Zeeuws

Sinds ze vorige zomer zijn gegrepen door het virus van stonebalancing gaan Nic en Mart vaak naar het strandje bij Ritthem of naar Neeltje Jans. Schiet er een weekeind over dan is het Müllerthal in Luxemburg dé plek voor stonebalancing. Ze zijn nog maar dik een half jaar bezig maar Nic stelt dat ze nu al een eigen stijl hebben: ‘woest Zeeuws’. ,,Japanners werken vaak met kleine, ronde steentjes. Ze maken verfijnde kunstwerken. Amerikanen houden van groot en ruig. Daar kan je de aard van de bevolking in zien, maar ook de soort stenen die je ergens vindt. Wij doen het op onze eigen manier. Hoe woester, hoe beter.”

Volledig scherm Mart heeft een handvol stenen in een handomdraai met elkaar in balans gebracht op het strandje van Ritthem. En trapt ze daarna omver om te laten zien dat ze alleen houvast hebben aan elkaar. © Dirk Jan Gjeltema

Woest en artistiek. Maar nooit vals, demonstreert Mart door een handvol kunstig op elkaar gestapelde stenen om te trappen. Grijnzend: ,,Ze vallen zo in het water, blijven niet aan elkaar plakken of haken.”

Demonstratie

Op eerste paasdag (zondag 21 april) laten Mart en Nic hun kunsten zien in Fort Rammekens, een paar honderd meter vanaf het strandje waar ze dinsdag ‘oefenden’. ,,Dan kunnen mensen zien hoe wij verschillende soorten balances maken en het zelf ook eens proberen. En wij vinden het gaaf om in dat fantastische fort te stapelen.”