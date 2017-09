Middelburgers blijven in voorarrest voor verkrachting vrouw in hotel

Het duo zit inmiddels 3,5 maand in voorarrest. Een derde verdachte, een 16-jarige Middelburger blijft eveneens nog achter slot en grendel. In zijn geval nam afgelopen vrijdag de kinderrechter deze beslissing.

Een en ander zou gebeurd zijn in een kamer van een Middelburgs hotel waar M. verbleef. M. en het slachtoffer kenden elkaar. M. zou haar hebben gebeld met de mededeling dat hij 'iets voor haar had' en dat ze naar zijn hotelkamer moest komen.

Daar trof ze tegen haar verwachting in het drietal aan. Daar zouden ze met de nodige drank en softdrugs een 'pikant spel' hebben gespeeld en zouden M. en de minderjarige zich aan haar hebben vergrepen. Volgens de drie was er van geen enkele dwang of wat dan ook sprake geweest en was alles vrijwillig gebeurd. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.