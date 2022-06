Middelburgers beste afvalscheiders van Zeeland. ‘Maar plastic hoort niet altijd bij plastic’

Het nieuwe systeem van afvalinzameling dat op 1 januari 2021 is ingevoerd, werkt uitstekend. Uit de cijfers blijkt dat Middelburgers veel minder restafval overhouden. Was dat in 2020 nog 178 kilo per persoon, in 2021 kelderde dat naar 122 kilo per persoon. Ter vergelijking: de gemiddelde Zeeuw leverde vorig jaar 188 kilo restafval per persoon in.