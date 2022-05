Middelburger veroordeeld voor brandstichting in vaccinatietent

Het ging die tijd niet goed met M. Het was de periode van corona, hij had een echtscheiding achter de rug, een nieuwe relatie werd het net niet, hij was opgelicht en de verhouding met zijn buren was niet optimaal. Op de bewuste ochtend was M. met een doos papier naar de GGD-tent bij Podium 23 in Middelburg gegaan. Hij stapte de tent binnen, stak de doos met papier in brand, stapte op zijn fiets en vertrok. Gelukkig bleef de schade beperkt tot een zwarte vlek op het tentdoek en een beveiliger die het allemaal zag gebeuren wist de brand te blussen. M. kon kort daarna worden aangehouden.