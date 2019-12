Middelburger Thomas de Koster maakt beste dronevideo van het jaar

Biljartoch­tend voor gehandicap­te spelers in Middelburg

13:13 MIDDELBURG - Of je nou in een rolstoel zit, moeilijk loopt of een andere handicap hebt, als je wilt biljarten ben je bij de Biljartvereniging Middelburg voortaan elke vrijdagochtend welkom. ,,We hebben een lift en een invalidentoilet en ruimte genoeg rond de tafels", zegt Leen van de Merbel.