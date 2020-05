Middelburger slaat moeder met stokbrood in gezicht: twee jaar opname in instelling geëist

Parkeerver­wijs­sys­teem Domburg werkt beter, maar echte test moet nog komen

17:39 DOMBURG - Het parkeerverwijssysteem in Domburg werkt beter dan vorig jaar. Maar het is nog niet duidelijk of het ook echt goed functioneert als het druk is, zo laat het dagelijks bestuur van Veere weten aan raadslid Stijn van Kervinck (eigen lijst). ,,Een echte test hebben we nog niet echt kunnen doen omdat er nog geen topdagen zijn geweest.”