Middelburger schrijft absurd dik boek van 3,6 kilogram: ‘Ik werd er helemaal tureluurs van’

Met video Brand verwoest landbouw­schuur in Mariekerke

MARIEKERKE - Aan de Kruisweg in het gehucht Mariekerke, dichtbij Meliskerke, is in de nacht van zaterdag op zondag een landbouwschuur door brand verwoest. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar twee naastgelegen huizen.

24 april