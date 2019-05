Middelburger rijdt 11 jaar rond zonder rijbewijs

Herenboe­ren Walcheren verplaatst bijeen­komst door grote belangstel­ling

11:26 MIDDELBURG - De belangstelling voor de informatie-avond over Herenboeren Walcheren is zo groot, dat gekozen is voor een andere locatie. De bijeenkomst, die donderdagavond om 19.30 uur begint, vindt nu plaats in de tuinkamer van de Kloveniersdoelen in Middelburg.