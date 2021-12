Middelburger moet zelf opdraaien voor schade van brandende auto Dauwendaele

MIDDELBURG - Hij rijdt nog, maar daar is ook alles mee gezegd. De Opel Agila die zaterdagnacht naast een brandend wrak geparkeerd stond, is flink beschadigd. De eigenaar is er kapot van. De verzekering keert niet uit en geld om zijn auto te laten maken heeft hij niet.

De Opel stond aan de Meanderlaan in de Middelburgse wijk Dauwendaele naast een Skoda die volledig in vlammen opging. De Mitsubishi aan de andere kant brandde ook uit. Even daarvoor werd ook al een auto in de iets verderop gelegen Buitenhovelaan in de as gelegd. Het gaat zo goed als zeker om brandstichting concludeerde de politie al snel. De surveillance in de wijk werd daarna opgeschroefd.

Anoniem

De eigenaar van de Opel is helemaal kapot van wat er met zijn auto gebeurd is. Zijn vriendin vertelt daarom zijn verhaal. Anoniem, uit angst voor nog meer terreur.

Hij schrok toen hij op tweede kerstdag de gordijnen opentrok, vertelt ze. Hij zag de zwarte plek naast zijn auto en wat de hitte met zijn auto had gedaan. De bumper is deels weggesmolten, net als één van de achterlichten en de stootstrip. Van het tumult in de straat, op de vroege morgen, heeft hij niets meegekregen.

De twee deden aangifte en meldden hun schade bij de verzekering. ,,Het is een oudere auto. Die is niet all-risk verzekerd en dus krijgen we bij vandalisme niets uitgekeerd. De auto rijdt nog wel, maar door de hitte is ook een gaatje in de band ontstaan. Die schade moet hersteld worden, maar wij kunnen dat niet betalen.”

Kladden

Naar wie het gedaan heeft, kunnen de twee alleen maar gissen. ,,Als het jonge vandalen zijn, waarom grijpen de ouders dan niet in? Ik snap dat echt niet hoor. Hopelijk komen ze erachter wie het geweest zijn. Als ik het wist, greep ik ze bij de kladden.”