Middelburger mishandelt vrouw (64) in winkelcentrum Dauwendaele

De man viel de vrouw rond 16.00 uur in een winkel vanuit het niets aan. Omstanders grepen in, waarna de verdachte ervandoor ging. Een aantal getuigen rende achter hem aan en waarschuwde de politie.

Agenten zagen de verdachte op de fiets in de straat Vromoldsland. Daar hielden ze hem aan. De man is ingesloten voor onderzoek. Ambulancepersoneel heeft de vrouw behandeld. Ze hield letsel in haar gezicht over van de aanval.