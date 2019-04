Middelburger mishandelt ex en stompt kind in Oost-Souburg

Het slachtoffer vertelde aan agenten dat ze eerder gisteravond, vlak nadat ze uit haar auto stapte, aangevallen werd door de verdachte. Ook zou hij één van haar kinderen hebben gestompt. De vrouw heeft een gebroken heup opgelopen door de mishandeling en is in het ziekenhuis behandeld. Haar kinderen zijn ook onderzocht bij het ziekenhuis.

De verdachte fietste snel weg na de aanval, maar de politie zette de omgeving af. Met een politiehond zochten de omgeving af. Rond 00.40 uur werd de man in een achtertuin aan de Grote Abeele gevonden, waar hij zich probeerde te verstoppen. De man is aangehouden en meegenomen naar een politicellencomplex om verhoord te worden. Het bleek ook dat hij al een straf had die hij nog uit moest zitten. Wat voor straf dit was of waarvoor is onbekend.