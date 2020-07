Middelburger hoort ISD tegen hem eisen; precies wat hij wilde

MIDDELBURG - Tegen de 29-jarige Middelburger D. T. is vandaag ISD geëist. Een verblijf van maximaal twee jaar in een instelling voor veelplegers. En dat was precies wat T. wilde, zo liet hij aan het begin van de rechtszaak op luidde toon weten. T. moest zich verantwoorden voor het vernielen van een deur op 22 juni vorig jaar in Middelburg, een winkeldiefstal met enig geweld in Rotterdam (14 juni 2019) en het onttrekken aan het ouderlijk gezag van een 15-jarig meisje in augustus 2018.

T. ging er vandaag bij de behandeling van zijn rechtszaak met gestrekt been in: ,,Het is hier één grote poppenkast en bij de politie is het één grote t....zooi. Geef me nou maar direct die ISD, dan kan ik weer lekker terug naar mijn celletje.’' En ISD was ook precies wat officier van justitie Marieke Fimerius tegen hem eiste. Nodig om zowel de maatschappij als personen te beschermen, verduidelijkte ze.

T. vond het allemaal maar onzin. Dat hij de ruit van een deur had vernield klopte wel zo’n beetje, maar dat was een noodsituatie geweest. Hij verbleef tijdelijk in die woning en op de bewuste avond was de eigenaar niet thuis. T. wilde naar bed, had geen sleutel, belde de man in wiens woning hij bivakkeerde en gaf aan de deur in te trappen als die niet binnen tien minuten thuis zou zijn om de deur te openen. Daarop sloeg hij een ruit in.

De winkeldiefstal was eveneens onzin. Hij had een sixpack bier en passeerde daarmee - zonder te betalen - de kassa om bij de servicebalie te vragen of het ook per fles kon worden verkocht. Daar werd op een knop gedrukt en personeel sloot hem in. T. gaf iemand een duw en rende weg. De zaak van het 15-jarige meisje was eveneens onzin. Hij had haar op een feestje in Rotterdam ontmoet en ze was met hem meegegaan naar Middelburg. Haar vader was naar haar op zoek en had T. gebeld met de vraag of die misschien wist waar ze was. Tegen beter weten in zei hij dat hij dat niet wist en zette haar weer op de trein naar Rotterdam.

Uitspraak 15 juli