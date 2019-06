Middelburger gewond nadat accu in brand vliegt. Buurman: ‘Dit had veel slechter kunnen aflopen’

Een oplaadbare lithium-batterij, veelal gebruikt in telefoons en boormachines, vloog rond 16.30 uur op de zolder in brand. De eigenaar van de woning twijfelde geen moment en sloot direct de deur van de zolder en legde een handdoek op de drempel. Daardoor kreeg het vuur geen zuurstof meer en doofde het, zegt buurman Michiel Michielsen.



De bewoner is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van de giftige rook. Inmiddels is hij terug thuis. Of de man en zijn vrouw de nacht kunnen doorbrengen in het huis, is onbekend. Wel ventileerde de brandweer de woning na afloop. Maar de bovenverdieping is zwartgeblakerd.



De familie Michielsen is flink geschrokken van de brand. "De buurman heeft echt snel gereageerd", zegt Michiel. “Door zo snel te handelen is het vuur gestikt. Ik ben dolblij dat het niet is overgeslagen. Als dat was gebeurd, was misschien het hele rijtje wel afgebrand.”



Hij vervolgt: “Mijn vrouw heeft wel hoofdpijn, waarschijnlijk van de rook. Die kwam ook onze zolder binnen via kieren. Maar gelukkig heeft de brandweer niet hoeven blussen. Want dan pompen ze echt veel water binnen en was ik ook de klos. Dat is allemaal aan de buurman te danken. Door zijn snelle optreden was het vuur snel uit. Wel zonde dat hij in die akelige rook heeft rondgelopen. Maar dit had veel slechter kunnen aflopen. ”



Twee blusvoertuigen en een ladderwagen rukten uit voor de brand. Rond 17.30 uur keerde de laatste blusauto terug naar de kazerne.