Middelburger die zijn moeder sloeg met een stokbrood moet naar instelling voor veelplegers

De toegangs­poort van Zoutelande. Is pLein 40 Lodges het mooiste gebouw van Zeeland?

17:03 ZOUTELANDE - Vakantie in hartje Zoutelande. Het kan in de pLein 40 Lodges van Angela en Wouter Goedman. Architecten Paul en Gert-Jan van den Berge gaven er oud-Zeeuws een moderne draai. Is dit misschien het mooiste gebouw van Zeeland?