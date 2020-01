Middelburger die dreigde met terroristische aanslag hoeft niet terug naar de cel

video De Mikke heeft weer een ooievaars­nest: hoog en zonder takken die in de weg zitten

14:45 MIDDELBURG - Het was donderdagochtend nogal onrustig in Park Toorenvliedt in Middelburg. Bij vogel- en zoogdierenopvang De Mikke was de gemeente met machines in de weer voor een nieuw ooievaarsnest.