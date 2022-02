Middelburger Aron Ludikhuijze maakt onmogelijke filmshots na: ‘Hollywood is geen ver-van-mijn-bed-show’

Aron (23) woont op kamers in Utrecht. Film is zijn grote passie. Als kind ging hij al regelmatig met de camera van zijn ouders aan de haal en in groep 4 was zijn eerste film een feit. Jaren later heeft de Middelburger zijn droom waargemaakt en timmert hij aan de weg als regisseur. Daarnaast volgt hij een studie literatuurwetenschappen, maar dat is puur en alleen voor de verdieping in zijn films.

Aron denkt dat de liefde voor film misschien wel geboren is uit het feit dat hij vroeger stotterde. ,,Ik vind het fascinerend hoe je door middel van film kijkers een bepaalde hoek in kunt sturen. Daar kon ik heel erg mijn ei in kwijt.” Aron bekeek honderden films. ,,Voor corona ging ik wel twee tot drie keer per week naar de bioscoop. Dan pikte ik iets uit op basis van de titel en verdiepte mij verder niet in het verhaal. Zo leerde ik dat in elke productie wel iets moois zit. Dat kan in dialogen zitten, maar ook in beelden of in de muziek.”