Middelburger Aron Ludikhuijze maakt in drie weken een volwaardige romantische komedie

De film is voornamelijk opgenomen in Middelburg en omstreken. In het verhaal worden meerdere personen gevolgd, ieder met zijn of haar eigen problemen. In drie weken tijd is de film ontstaan, van idee naar uiteindelijke film. En dat alles zonder budget. ,,Iedereen die heeft meegedaan deed dat omdat ze het leuk vonden om mee te doen", zegt Ludikhuijze. ,,Je bent drie weken ontzettend intensief bezig met het verzinnen van het verhaal, het bij elkaar brengen van acteurs, het regelen van locaties, plus nog het hele technische verhaal. Ik wilde de film qua beeld namelijk echt van een kwalitatief hoog niveau maken. Dat is denk ik wel gelukt.”