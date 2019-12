Middelburger (39) die medewerker Emergis neerstak blijft in hechtenis

H. zou op 19 september in een woning aan de Prinses Beatrixstraat in Middelburg na een conflict de medewerker van Emergis hebben gestoken. Nadat het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis werd gebracht , beukte de politie de deur van de woning in. Vervolgens werd er een schot gelost waarbij H. werd geraakt. Ook hij werd vervolgens met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Wat er allemaal precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk, mede doordat de politie H. nog niet heeft kunnen verhoren. Wanneer de zaak tegen de man inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend. Ook moet hij nog worden onderzocht door een psychiater.