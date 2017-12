Middelburger (32) die botste op moeder met kinderen liep gebroken ribben op

De jongen (Mike, 3 jaar) en het meisje (Lily, 5 jaar) overleefden het ongeluk niet. Hun moeder ligt nog in het ziekenhuis. Ze heeft geen levensbedreigende verwondingen, meldt de politie, maar is nog niet aanspreekbaar. De 32-jarige Middelburger liep enkele gebroken ribben op en kon na behandeling in het ziekenhuis weer terug naar huis.

Onderzoek

De politie vroeg na het ongeluk aan getuigen om contact op te nemen. "We hebben enkele mensen gesproken, maar meer informatie over de oorzaak hebben we nog niet", zegt een politiewoordvoerder. Het technische onderzoek is nog in volle gang, vertelt ze. "Er waren bijvoorbeeld wel sporen zichtbaar in de berm. De resultaten van dat onderzoek komen later."