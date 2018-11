Middelburger (22) opgepakt voor schietpartij in Westerscheldestraat

De schietpartij vond plaats op maandag 23 oktober rond 16.00 uur. Agenten ter plaatse zagen een 20-jarige Haagse vrouw bloedsporen wegpoetsen in de portiek van de woning. Ze werd opgepakt. In het huis vond de politie een vuurwapen en verdovende middelen.

Even later trof de politie bij de Radenhove het slachtoffer aan. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht, waar hij aan zijn verwondingen is behandeld.