Middelburg zet speculant de voet dwars met dubbel verbod om huizenzoeker te beschermen

met video Vapers balen van verbod op smaakjes: ‘De paniek is groot’

Belachelijk, een ander woord heeft Harrie van Hal er niet voor. De eigenaar van e-sigarettenwinkel Smokeless in Vlissingen baalt als een stekker: smaakjes voor e-sigaretten - of ‘vapes’- zijn straks verboden. ,,Deze handel is ten dode opgeschreven.”

4 december