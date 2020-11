Middelburg wil volop huizen bouwen voor oververhitte woningmarkt, maar wordt telkens overspoeld door bezwaren

Zowel de VVD als de PvdA maken zich zorgen over bouwtempo in Middelburg. Zeker omdat in andere gemeenten het aantal huizen en daarmee ook het aantal inwoners wel toeneemt. Zij vroegen hiervoor woensdagavond aandacht tijdens de bespreking van de begroting 2021 in de raadscommissie algemeen bestuur.

De woningmarkt is niet verhit maar zelfs óver-verhit, erkende Aalberts. ,,Er komt een historisch laag aantal huizen op de markt. En als er al huizen worden aangeboden, zijn er meteen heel veel kopers en wordt ruim boven de vraagprijs geboden. Er is één oplossing: bouwen-bouwen-bouwen.”

Het gemeentebestuur doet er volgens hem ook alles aan om bouwplannen zo snel mogelijk uit te voeren. Maar daarbij bijt het college zich stuk op wat Aalberts noemde ‘de drie p's’: ,,Procedures, participatie en politiek. Tegen bijna alles worden bezwaren ingediend. We participeren tot we een ons wegen met onze inwoners. En toch krijgen we bezwaren binnen waarin mensen stellen dat we bouwen voor leegstand. We kunnen aantonen dat dat niet waar is, maar dat kost wel gauw weer een half jaar.”

Daardoor duurt het hier langer dan in andere gemeenten om bouwplannen uit te voeren, beweerde Aalberts. ,,In vergelijking met andere gemeenten is het dus ook erg moeilijk om ons bouwtempo te versnellen. Daar baal ik van, maar ik kan er niks aan doen. We moeten de plannen en de procedures ook zorgvuldig naleven.”