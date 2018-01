Middelburg wil kunstwerk The Cage van Joep van Lieshout kopen

Wethouder van kunst Saskia Szarafinski bevestigt dat Middelburg het wel zou willen behouden. ,,Het is nog maar heel pril, hoor, dat idee'', waarschuwt ze. ,,Maar we hebben inderdaad advies gevraagd aan het Centrum voor Beeldende Kunst Zeeland.''



The Cage is door Van Lieshout speciaal gemaakt voor die plek aan de voet van de Lange Jan. ,,De vraag is dus vooral: kan op die plek blijven staan? Voor Façade was er een tijdelijke vergunning. We moeten zeker weten dat we er een definitieve vergunning van kunnen maken'', legt Szarafinski uit. ,,Eerst moet de vergunning geregeld zijn, pas daarna kunnen we het kopen.''