Middelburg wil in nieuw azc 330 vluchtelingen opvangen: ‘Wij geven graag dit signaal af’

Middelburg laat geweten spreken: regering moet kinderen uit Griekse vluchtelin­gen­kam­pen naar Nederland halen

29 mei MIDDELBURG - Het geweten van Middelburg heeft gesproken: Nederland moet alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen halen en in ons land opvangen. En als die kinderen komen, is er voor een aantal van hen opvang in Middelburg.