Middelburg wil geen asielzoekers uit veilige landen meer opvangen

video ‘Minitorna­do’ bij boulevard Vlissingen, supercell in Oostburg

22:26 VLISSINGEN - Bij de boulevard van Vlissingen is dinsdagavond een zogenoemde ‘funnel’ overgetrokken. ,,Het neigt naar een tornado, maar het is het niet’’, vertelt de Zeeuwse stormchaser Paul Begijn. ,,Maar het is wel het type onweersbui waar je tornado’s mee kunt krijgen. Die slurf geeft wel aan wat voor dynamiek er in de lucht zit en wat er mogelijk is.”