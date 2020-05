Middelburg wil compensatie voor misgelopen miljoenen door marinierskazerne

Fusie Vlissingse tennis­clubs nog uit zicht

12 mei VLISSINGEN - De drie tennisverenigingen in de gemeente Vlissingen denken al jaren over een eventuele fusie. Ze spraken ook over mogelijke locaties voor een nieuwe accommodatie. Drie oppositiepartijen vragen B en W, die Baskensburg afwezen als vestigingsplaats voor een tennispark, of de fusie nog in beeld is.