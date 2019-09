Middelburg wil azc tot half 2025 openhouden

Wethouder Chris Dekker: “We willen de bestuursovereenkomst verlengen, en deze maatregelen als extra voorwaarden opnemen om ervoor te zorgen dat overlast in de toekomst wordt voorkomen. In het uiterste geval kan de gemeente de overeenkomst met het COA opzeggen als het zich niet aan de afspraken houdt. Wij vinden dat een azc past bij Middelburg; wij zijn een stad met vrijheid hoog in het vaandel en een stad met een lange traditie in het opvangen van mensen die onveilig zijn. Maar we willen ook borgen dat het prettig en veilig wonen en werken blijft rond het azc. De maatregelen die we samen hebben genomen, werpen hun vruchten af. Dat geeft vertrouwen voor de komende vijf jaar.”

Op dit moment verblijven er minder asielzoekers in het azc dan normaal. Het centrum is in afwachting van de komst van bewoners uit Goes. Het azc in Goes sluit in november de deuren en de gezinnen met kinderen, komen binnenkort naar Middelburg. Het gaat om 70 mensen. Na 2025 sluit de azc aan de Laurens Stommesweg definitief.