Middelburg wil af van ‘Randstedelijke toestanden’ op woningmarkt

Vandalenca­me­ra Meanderhof is vernield, dader gefilmd

8 november MIDDELBURG - De bewakingscamera die donderdag bij het bruggetje aan de Meanderhof in Middelburg is geplaatst, is een dag later al vernield. Eén van de drie camera’s is verdwenen. De andere twee hebben beeld van de dader, daar vertrouwt wethouder Johan Aalberts op.