Middelburg weer trots op Schouwburg

Het is zaterdag tijdens de open dag een komen en gaan van mensen. Jong en oud komt een kijkje nemen in de schouwburg aan het Molenwater. Nieuwsgierig naar het eindresultaat lopen ze over een rode loper naar binnen.

Volledig scherm Op de foto links directeur Frans Lievens en rechts wethouders Simons. © Lex De Meester

Meer ruimte

Aline van der Linden en Ferenc Hannewijk hebben net plaatsgenomen op de gloednieuwe rode fauteuils in de zaal. “Zit goed”, merkt Aline op. “Lekker comfortabel. Meer ruimte ook. En de verlichting is een stuk verbeterd."

In de zaal zijn dertig stoelen verwijderd. Bezoekers hebben nu vijf centimeter meer beenruimte. Met als gevolg dat het theater nu nog 530 zitplaatsen telt.

Rood-zwart

Het restaurant zit nog steeds op de eerste verdieping. De gele leren stoelen hebben plaatsgemaakt voor nieuw meubilair. Johan Landa kan de voormalige inrichting nauwelijks herinneren. “Het is zeker twintig jaar geleden dat ik hier ben geweest.”

Hij werkte als technische man bij Zuidelijk Toneel Globe. “Regelmatig kwamen wij met producties in Middelburg. Ik kan zelfs de oude schouwburg van begin jaren zestig nog voor de geest halen.”

Landa is verrast door de grootscheepse renovatie. “Het is flink opgeknapt. Leuk dat het rood-zwarte kleurenschema overal terugkeert. Dat zorgt voor eenheid.”

Meer contact

Ook de kassa in de hal, de werkplek van Els Blankenburgh, is flink op de schop gegaan. “Nu kun je bij binnenkomst meteen je jas kwijt. Hoef je niet helemaal naar achteren te lopen. Ook fijn is dat de schuine balie is verdwenen. Nu hebben we veel meer contact met de bezoekers. Dat ervaar ik als een groot pluspunt. Wel moest ik in het begin even wennen aan al dat rood."

Meer licht

Alco Nijssen is speciaal voor de voorstelling over de ijskoningin naar de schouwburg gekomen. “Timo, een zoontje van vrienden, speelt in die voorstelling Joran. Daar hebben we net een voorproefje van gekregen. Het zag er veelbelovend uit."