Middelburg verwelkomt studenten in allesbehalve lullige appartementen

De vorm van de gebouwen, gezien vanaf de spoorbaan aan de achterkant, gaf aanleiding tot hilariteit. Vanaf de Schroebrug tot de Stationsbrug zijn de letters LUL in de appartementencomplexen te lezen. Voor toekomstige bewoners geen probleem, weet Stephanie Polderman van Villex Studenthousing, de vastgoedorganisatie die de woningen voor corporatie Woongoed verhuurt . ,,We krijgen aanvragen van studenten, die specifiek vragen om een kamer in het grootste gebouw. ‘Want dat past wel bij mij', zeggen ze dan.”

Ook Eric de Ceuster ligt niet wakker van grappen over het ‘lul-complex’. ,,Dat doet me helemaal niets. Het gaat er om dat we een markant en duurzaam wooncomplex op een bijzondere plaats in Middelburg hebben neergezet. Sober, in frisse kleuren, zonder opsmuk en een tikje eigenzinnig”, zegt de directeur van corporatie Woongoed Middelburg, vlak voor de officiële opening van het pand. De Ceuster overhandigt bij wijze van officiële openingshandeling een enorme bos sleutels aan topman Johan van Haaster van Gapph Vastgoedbeheer, het bedrijf dat Villex onlangs overnam.