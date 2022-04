Middelburg trekt plan Trekdijk niet zelf in. ‘Wachten op oordeel van de rechter’

,,Zolang het plan bij de rechter ligt, doen we niks en wachten we op een uitspraak", zegt wethouder Johan Aalberts. De dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland en de werkgroep Trekdijk hadden onlangs in een brief aangedrongen bij de gemeente om ‘de eer aan zichzelf te houden'. Maar volgens Aalberts is het een goed gebruik bij de gemeente Middelburg om tijdens lopende rechtszaken geen nieuwe besluiten te nemen maar het oordeel af te wachten.

De raadscommissie ruimte vroeg maandagavond opheldering aan Aalberts over de beweringen van de dorpsvereniging en de werkgroep dat het college de gemeenteraad onjuist zou hebben ingelicht over het oordeel van de provincie over het bestemmingsplan. Aalberts ontkende dat. ,,Is het plan nu niet rechtsgeldig", wilde Mehmet Kavsitli van GL/PvdA weten. De wethouder deed daar geen harde uitspraak over. ,,We wachten op de uitspraak van de rechter.”