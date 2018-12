Middelburg stoort zich mateloos aan uitspraken van voorzitter Zeeuwse belastingdienst

Update 12.30 uur Brand in woning met frietzaak aan Kanaal­straat in Oost-Sou­burg

12:31 OOST-SOUBURG - OOST-SOUBURG - De een week geleden heropende snackbar De Draaibrug in de Kanaalstraat in Oost-Souburg is weer enige tijd gesloten. De fritestent kampt met rook- en roetschade, nadat woensdagmorgen korte tijd brand woedde in de woning erboven.