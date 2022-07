Middelburg steunt provincie in verzet tegen stikstofaanpak: ‘Niet met de botte bijl hakken’

uitagenda Merol is veel meer dan alleen de zangeres die over seks zingt

Na een succesvolle eerste editie van PopMonument vorig jaar in Veere landt het festival opnieuw in Zeeland, ditmaal in Middelburg én Veere. Een muzikale reis langs monumentale gebouwen met optredens van onder meer Moss, The Kik en zangeres Merol.

12:56