Middelburg stelt zich kandidaat als kernlocatie voor asielzoekersopvang Zeeland

Dat bevestigde wethouder Chris Dekker dinsdagavond aan de raadscommissie algemeen bestuur. ,,We gaan het gesprek over een kernlocatie heel open in", antwoordde hij op vragen van de ChristenUnie en D66. Willemien Treurniet (CU) was daar blij mee. ,,Er is veel nood aan opvang van vluchtelingen en Middelburg kan een steentje bijdragen.”