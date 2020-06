Middelburg steeds dieper in financieel moeras. Wethouder: ‘Nog meer bezuinigen op zorg’

Het tekort zakt de komende jaren niet onder de 4,5 miljoen en schiet in 2022 zelfs naar 6,25 miljoen euro. En dan moet het wel lukken om elk jaar miljoenen euro's te bezuinigen op zorg en maatschappelijke ondersteuning, oplopend tot 6,25 miljoen per jaar. Als dat net lukt, wordt het nog slechter.

Aalberts: ,,Ja, de cijfers zijn dramatisch. We moeten in het najaar maatregelen treffen om de financiën in toom te houden. Maar het is voor het college lastig om hierop te sturen.”