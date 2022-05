Middelburg raakt twee protestantse kerkgebouwen kwijt

Kustmara­thon in plaats van insuline; suikerpa­tiënt Serge Tulen weet precies waarvoor hij in oktober meedoet

ZOUTELANDE - De tattoo op het onderbeen van Serge Tulen is niet te missen. In 2012 liet de Vlissingse veertiger een beeltenis vereeuwigen van de medaille die hij verdiende met zijn afgeronde Kustmarathon, met daaronder zijn eindtijd. ,,Op de zaterdag liep ik ’m, op maandag stond-ie erop! Ik was zó trots.” Hij heeft nog een enkel over, grapt hij. ,,Die is voor mijn volgende…”

2 mei