Middelburg neigt alsnog naar verkoop crematorium

Na bomenkap worden nu ook weer bomen geplant in het vernieuwde Molenwater­park van Middelburg

19:35 MIDDELBURG - Na het kappen van een hoop bomen zijn vrijdag ook weer bomen geplant in het Molenwaterpark in Middelburg. Tien Russische witte berken om precies te zijn. Volgende week én in januari worden ook nog heesters geplant, met hulp van scholieren van de Acaciahof en de ABS.