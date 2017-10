Middelburg negeert verzoek Vlissingen en gaat door met woonwijk Essenvelt

Drukke zaterdagnacht op Walcheren: Wintertijd, N8 van de N8 en halloween tegelijk

23 oktober VLISSINGEN - Stilletjes hardlopen in het uur dat niet bestaat, sterren kijken, op horrortoer of in het donker dansen: zaterdag 28 oktober wordt een drukke nacht op Walcheren. Het is De Nacht van de Nacht, als altijd in de laatste zaterdag van oktober.